Россиян предупредили о новом мошенничестве с инвестициями

В МВД России предупредили о новом мошенничестве с инвестициями. Жертве звонит или пишет человек, который представляется сотрудником крупной инвестиционной компании. Злоумышленник демонстрирует осведомленность: он знает, что у потерпевшего есть счет у брокера, а также использует реальное название компании, имена действующих или вымышленных работников. Повод для связи "служебный".

После разговор становится закрытым. Человека просят уйти в место, где никого нет, апеллируют к срочности.

Рекомендуется любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах. Пресс-служба МВД

