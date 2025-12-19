  1. Главная
Россиян предупредили о новом мошенничестве с инвестициями
Сегодня, 9:50
Жертве звонит или пишет человек, который представляется сотрудником крупной инвестиционной компании.

В МВД России предупредили о новом мошенничестве с инвестициями. Жертве звонит или пишет человек, который представляется сотрудником крупной инвестиционной компании. Злоумышленник демонстрирует осведомленность: он знает, что у потерпевшего есть счет у брокера, а также использует реальное название компании, имена действующих или вымышленных работников. Повод для связи "служебный". 

После разговор становится закрытым. Человека просят уйти в место, где никого нет, апеллируют к срочности. 

Рекомендуется любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что российские банки начали массово блокировать крупные покупки на маркетплейсах. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

