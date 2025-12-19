Российские банки начали массово блокировать крупные покупки на маркетплейсах

Финансовые организации вводят автоматическую проверку транзакций, подозревая возможное мошенничество.

Крупнейшие российские банки ужесточили контроль над платежами клиентов, вводя автоматическую блокировку значительных покупок на маркетплейсах. Как выяснило РИА Новости, при попытке оплатить заказ на солидную сумму операция может быть отклонена с уведомлением "во избежание мошенничества".

Для разблокировки транзакции клиенту необходимо связаться с банком по указанному в сообщении номеру или дождаться обратного звонка. В ходе беседы с автоматизированным помощником или оператором потребуется устно подтвердить, что покупка совершается им лично и не является мошеннической. После верификации ограничение снимается.

Кроме того, банки направляют клиентам памятки с описанием распространённых схем обмана и рекомендациями по защите от финансового мошенничества.

Фото: Piter.TV