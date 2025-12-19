В МВД РФ назвали фразы, по которым можно распознать звонок мошенника

Ведомство опубликовало список стандартных вступительных "обманок", которые позволяют аферистам получить код от Госуслуг.

МВД России опубликовало список типовых фраз, которые используют мошенники для выманивания у граждан кодов авторизации и взлома их аккаунтов на портале Госуслуг. Знание этих уловок позволяет распознать обман и не стать жертвой аферы. Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале Госуслуг, пишет ТАСС.

В МВД привели примеры стандартных вводных фраз, которые злоумышленники используют, представляясь сотрудниками различных служб: от маркетплейсов и доставки: "Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру"; от коммунальных служб: "Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы "привязать" ключи к номеру телефона, продиктуйте код"; от медорганизаций: "Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлем по СМС"; от "Почты России": "Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер"; от образовательных организаций: "Вы не прошли аттестацию и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте"; от службы безопасности банка или правоохранителей: "Мы из службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры".

Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение. Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте. МВД РФ

