Организаторы создали виртуальное пространство, где участники смогут общаться друг с другом, получать цифровые навыки и баллы.

Продолжается регистрация на "Цифровой марафон" от Сбера — масштабного конкурса по развитию ИТ-навыков в партнёрстве со "Школой 21" и "Нетологией". Регистрация продлится до 3 апреля.

В конкурсе могут принять участие все желающие старше 18 лет. Конкурс поможет участникам оценить и повысить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования.

Каждый год растёт как количество, так и качество участников "Цифрового марафона" — это важный показатель нашей миссии, которую мы, как крупный банк, видим в том, чтобы давать людям ориентиры и делиться компетенциями. Ни один продукт не может быть эффективным, если его владелец не понимает, какую систему использовать для постановки задачи. Роль человека в этом процессе остаётся гигантской — он является главной движущей силой развития нейросетей, ведь их могут создавать только те, кто глубоко понимает, как они работают. В этом году через "Цифровой марафон" пройдут тысячи человек. Вместе мы строим новый мир, где ничего нельзя построить без цифры. Возьмём пример СберСити — город, где мы сегодня находимся. Он был сначала спроектирован виртуально, а затем реализован. Полный BIM-цикл проектирования позволил достичь такой скорости и эффективности строительства, которая была бы невозможна иначе. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В этом году специально для "Цифрового марафона" Сбер создал виртуальное пространство. В нём участники смогут пройти квесты и образовательные задания (в том числе от амбассадоров конкурса — победителей прошлого года), узнать, как ГигаЧат может помочь в работе и учёбе, а также выполнить задания от "Школы 21" и "Нетологии". В любое время можно заходить в виртуальное пространство, общаться друг с другом, проходить квесты и получать баллы в общий зачёт конкурса.

Для участия в конкурсе можно выбрать одну из трёх категорий — "Новичок", "Исследователь" или "Эксперт", — чтобы соревноваться с равными. В каждой по три призовых места. Категория "Новичок" подойдёт тем, кто делает первые шаги в ИТ. Уровень "Исследователь" ждёт участников с базовыми знаниями — например, студентов вузов и колледжей, а также выпускников профильных курсов. Уровень "Эксперт" создан для профи с опытом и сильными навыками программирования. На всех этапах конкурса участники всех категорий, кроме "Эксперт", могут использовать нейросеть ГигаЧат или другие нейросети.

Программа марафона включает четыре ключевых этапа — первые три пройдут онлайн, финал состоится очно.

До 10 апреля в рамках "Образовательного этапа" все зарегистрированные участники бесплатно пройдут курсы "Нетологии" по искусственному интеллекту, машинному обучению, кибербезопасности и алгоритмике. С 24 марта по 6 апреля состоится онлайн-тестирование цифровых навыков участников. Практический проектный этап продлится с 6 по 20 апреля. Участники создадут работающий код по заданию и разместят его в своём репозитории на платформе для разработчиков GitVerse. "Новички" соберут приложение по инструкции, "Исследователи" разработают кодовую базу, а "Эксперты" напишут код, который корректно интегрируется с готовым алгоритмическим модулем.

По сумме баллов за три этапа определят трёх победителей уровня "Новичок", а также по 30 финалистов в категориях "Исследователь" и "Эксперт". Очный финал для них состоится не позднее 30 мая 2026 года.

Финалисты будут решать задачи с применением продвинутых навыков программирования и искусственного интеллекта. Победители категорий "Исследователь" и "Эксперт" определятся по сумме баллов за все четыре этапа.

Победитель, занявший 1-е место в категории "Эксперт", получит 1 млн рублей, в категории "Исследователь" — 500 тыс. рублей. Призёры уровня "Новичок" получат ценные призы от Сбера. Всех призёров в каждой категории также ожидают сертификаты на обучение в "Нетологии".

С каждым годом "Цифровой марафон" становится всё более популярным. В прошлом году 65% участников выбрали категорию "Новичок", 25% — "Исследователь", 10% — "Эксперт". Среди них 49% женщин и 51% мужчин. Конкурс привлёк студентов вузов и колледжей по всей стране, людей самых разных профессиональных сфер. Топ-3 профессий участников — это ИТ-специалисты (30%), работники финансовой отрасли (18%) и представители науки и образования (11%). Участники больше всего интересовались курсами по основам алгоритмики, машинного обучения и цифровой грамотности.

Фото: сайт "Цифровой марафон"