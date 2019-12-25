В России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о работе VPN

В России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что в приложении МТС при входе появляется плашка: "Включен VPN. Данные могут не отображаться". Приложение "Мегафона" рекомендует отключить VPN для стабильной работы приложения. С таким же призывом выплывает плашка в приложении "Билайна".

Также сообщается, что Ozon и "Яндекс Пэй" ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN. Пользователям показывают плашку: "Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора". Напомним, в конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости снизить использование VPN-сервисов.

Ранее мы сообщали, что Минцифры попросило крупные интернет-площадки помочь с блокировкой VPN.

