Россияне стали жаловаться на трудности с оформлением виз в Великобританию

Граждане России стали жаловаться на трудности с оформлением виз в Великобританию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что с российских путешественников начали брать по 25 тысяч рублей за попытку оформить британскую визу. По данным SHOT, перекупщики приобретают почти все ближайшие слоты в электронной очереди на сайте визового центра VFS Global, после чего продают их по завышенной цене. Номинальная стоимость записи на прием составляет девять тысяч рублей.

При попытке сделать это самостоятельно россияне сталкиваются с техническими проблемами на сайте. Некоторые из них лично приходили в VFS Global, чтобы разобраться в причинах, однако там им тоже помочь не смогли. На истории про посредников в VFS говорили, что сделать с этим ничего не могут.

