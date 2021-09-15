В Петербурге простились с князем, историком и патриотом Дмитрием Шаховским
Сегодня, 17:02
201
Потомок древнего рода, родившийся во Франции, вернулся на родину и обрёл вечный покой на Новодевичьем кладбище.

В Петербурге простились с профессором, доктором исторических наук, общественным деятелем и потомком древнего княжеского рода Дмитрием Михайловичем Шаховским. Он был захоронен на Новодевичьем кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре — рядом со своими выдающимися предками. От губернатора Александра Беглова был возложен венок, глава города выразил соболезнования семье покойного.

Ушёл из жизни князь Дмитрий Михайлович Шаховской — преданный патриот Отечества, человек, который своим происхождением и служением связывал все века российской истории. Родившийся во Франции в семье эмигрантов, он хранил горячую любовь к Родине, посвятил себя объединению вынужденно оказавшихся за рубежом русских людей, возвращению в Россию документального наследия эмиграции.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города подчеркнул, что написанные Дмитрием Шаховским многочисленные труды по истории России и Русской Православной Церкви получили широкое научное признание. В 2005 году он был принят в гражданство Российской Федерации. За особые заслуги его удостоили высоких государственных наград. До последних дней учёный активно выступал в защиту России. В 2014 году он стал автором Декларации в поддержку внешнеполитического курса страны, которую подписали многие видные представители русского зарубежья.

Князь Дмитрий Шаховской часто бывал и проживал в Санкт-Петербурге. В городе, который он очень любил и в котором покоятся его предки, он нашёл свой последний покой. Память о нём будет хранить благодарная Россия.

Фото: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

