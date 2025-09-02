Эфиопия вошла в тройку основных поставщиков кофе в Россию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических сайтов.

В 2025 году Россия импортировала кофе на общую сумму 1,48 млрд долларов. Крупнейшими поставщиками на российский рынок остались Вьетнам (462,3 млн долларов) и Бразилия (459,3 млн долларов). Третье место впервые в истории торговли с Россией заняла Эфиопия (123,3 млн долларов).

В топ-5 рейтинга вошли Индонезия (103,1 млн) и Нидерланды (75,7 млн). Далее в рейтинге расположились Италия (44,3 млн), Германия (42,2 млн), Армения (29,3 млн), Австрия (27,3 млн) и Индия (22,8 млн).

