Турпоток из России в Монголию увеличился на 25%

Добраться до столицы Монголии можно через Иркутск, откуда самолеты летают три раза в неделю.

Туристический поток из России в Монголию в 2025 году увеличился на 25%. Об этом сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что российских путешественников привлекает в Монголии нетронутая природа. Речь идет о степях, звездном небе, дюнах и горах. Также туристам нравится самобытная культура и древние памятники страны. По словам одной из россиянок, проживающей в Монголии, местные жители дружелюбны к соседям, а люди из старшего поколения говорят на русском языке.

Также сообщается, что на сегодняшний день нет прямых рейсов из Москвы в Улан-Батор. Добраться до столицы Монголии можно через Иркутск, откуда самолеты летают три раза в неделю. Также у туристов есть возможность добраться с пересадками в Астане, Алматы или Пекине. При сроке до 30 дней виза россиянам не нужна, достаточно иметь загранпаспорт.

