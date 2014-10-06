В Петропавловской крепости выберут лучший молодёжный почётный караул Петербурга

Команды поборются за право нести вахту у монумента "Мать-Родина" в День Победы.

Сегодня, 18 апреля, на плацу Нарышкина бастиона Петропавловской крепости состоится финал ежегодного смотра-конкурса почётных караулов среди молодёжи Санкт-Петербурга "Пост № 1. Эстафета памяти — Почётный караул". В этом году конкурс проводится в 12-й раз. За право называться лучшими поборются 30 команд — победителей районных отборочных этапов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Участники продемонстрируют навыки строевой подготовки, умение нести почётный караул, возлагать венки и гирлянды, слаженность действий подразделения, знание истории Великой Отечественной войны, Пискарёвского мемориального кладбища и движения "Пост № 1". Также жюри оценит умение носить форму в соответствии с требованиями к внешнему виду.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул важность движения "Пост № 1" для сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Возрождение постоянного Поста № 1 на Пискарёвском кладбище и проведение таких конкурсов, как "Эстафета памяти", — наш общий вклад в воспитание достойных граждан великой страны. Деятельность молодёжных почётных караулов — важное направление патриотической работы города. Сегодня петербургские школьники и студенты своим примером доказывают, что память о подвиге защитников и жителей блокадного Ленинграда для них священна.

Александр Беглов, губернатор

Работу участников финала по традиции оценивает опытное жюри. В этом году его председателем стал Сергей Качковский — Герой Российской Федерации, директор Пискарёвского мемориала. По итогам состязаний команда-победительница получит переходящий приз для своего района, а её участникам будет доверена главная миссия года — несение караула у монумента "Мать-Родина" и медали "Золотая Звезда" в День Победы.

По инициативе ветеранов и молодёжи, поддержанной Александром Бегловым, постоянно действующий молодёжный Пост № 1 у Вечного огня на Пискарёвском мемориальном кладбище был открыт 3 декабря 2023 года. С января 2024 года здесь началась регулярная вахта памяти: за это время через почётную караульную службу прошли более 3500 юношей и девушек из 150 учебных заведений — в общей сложности 160 караулов.

Фото: Piter.TV