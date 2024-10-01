Стали известны деловая и культурная программа форума "Сила детства"

В Петербурге с 17 по 19 апреля пройдет II Демографический форум "Сила детства". Мероприятие объединит экспертные дискуссии, бизнес-сессии, культурные события и интерактивные форматы, направленные на обсуждение будущего семьи и детства в России, пишет spb.aif.ru.

Откроется форум 17 апреля интеллектуальным брейн-рингом. В нем сразятся команды "Власть", "Бизнес", "Общественные организации и культура" и "Молодежь". Участники будут не только отвечать на вопросы, но и генерировать идеи для улучшения демографической ситуации. Лучшие предложения обсудят на пленарном заседании с участием губернатора Александра Беглова и других представителей власти. По итогам будет составлена резолюция для отправки в Совет Федерации, Госдуму и Администрацию Президента.

Во второй половине дня эксперты перейдут к практическим вопросам развития рынка товаров и услуг для семей с детьми. Темы сессий затронут маркетинг, продвижение в условиях информационного шума и коллаборации бизнеса с культурными фондами. Важной частью форума станет конкурс социальной рекламы о семейных ценностях. Победитель получит трансляцию своего видеоролика на городских билбордах.

18 апреля состоится фестиваль-конкурс "Ринг. Битва музыкальных отрядов", где детские школы искусств представят патриотические композиции. Завершится программа 19 апреля фестивалем детских творческих коллективов, где юные таланты смогут выступить и обменяться опытом с экспертами. Жюри возглавят известные хореографы и танцоры.

