За неделю клещи покусали 217 жителей Петербурга и Ленобласти

За неделю с 9 по 15 апреля 2026 года в медицинские учреждения Петербурга и Ленинградской области по поводу присасывания клещей обратились 217 человек, в том числе 58 детей. При этом случаев заболевания боррелиозом или энцефалитом не зафиксировано. Такие данные представило Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Северной столице пострадали 125 человек (из них 30 детей). Укусы зарегистрированы в 11 районах. Больше всего случаев в Колпинском районе — 7. По три укуса зафиксировано в Выборгском, Московском, Красногвардейском и Красносельском районах, по два — в Пушкинском. При этом лабораторно подтверждены 4 случая боррелиоза, случаев энцефалита нет. Вакцинированы 4277 человек, из них 940 детей.

В 47 регионе пострадали 92 человека (включая 28 детей). Укусы зафиксированы у 90 жителей в 15 районах. Наибольшее число случаев отмечено в Тосненском районе — 18. По девять укусов зарегистрировано во Всеволожском и Кингисеппском районах, восемь — в Волховском районе. Случаев заболевания боррелиозом или энцефалитом в области не выявлено. Вакцинированы 5137 человек, в том числе 1783 ребёнка.

Специалисты напоминают: сезон активности клещей в разгаре, при выходе на природу следует использовать репелленты и защитную одежду, а после прогулки осматривать себя и детей. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее Piter.TV объяснял, когда вакцинироваться и как действовать при укусе.

