Гостей игре на народных инструментах и созданию кукол в фольклорном стиле.

Сегодня, 18 апреля, в 15-й раз в России проходит традиционная акция "Библионочь". В 2026 году она посвящена Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным. Петербургские библиотеки, книжные магазины и учреждения культуры подготовили насыщенную программу: экскурсии, лекции, интеллектуальные игры, концерты и выставки.

Петербург всегда был городом читающих людей. В Северной столице работают свыше 200 общедоступных библиотек, число их пользователей приближается к миллиону. Только в прошлом году мы открыли три новые библиотеки, а капитально отремонтировали ещё восемь. Участие в "Библионочи" уже стало ещё одной петербургской традицией, связанной с книгами и чтением. В этом году яркие события акции ещё раз подчеркнут, что культурное многообразие и единство народов России — одно из наших главных богатств. Александр Беглов, губернатор Санкт-Птеребруга

В библиотеке "Книга во времени" на проспекте Пархоменко пройдут мастер-классы и квесты о традициях народов России. Гости смогут сделать куклу в фольклорном стиле и свалять из шерсти чукотского ворона.

В Театральной библиотеке на улице Зодчего Росси специалист Российского этнографического музея расскажет об особенностях женского крестьянского костюма XVIII — начала XIX веков и представит экспонаты из коллекции музея.

Дом книги на Невском проспекте станет сценой для спектакля "Рождение легенды" по мотивам русских народных сказок. Здесь же состоится концерт оркестра русских народных инструментов имени Н. П. Фомина и лекция "Память рода — память народа" о памятниках традиционной культуры татар в Петербурге.

В библиотеке имени Герцена на Новгородской улице пройдёт мастер-класс по финно-угорской вышивке в стиле "роспись". Участники узнают о символизме орнаментов и особенностях цветовой палитры.

В библиотеке имени Маяковского на набережной Фонтанки гостей научат расписывать деревянные и глиняные бусины и собирать из них авторский брелок-подвеску в восточном стиле. Здесь же состоится лекция о секрете популярности Ходжи Насреддина.

В фудмолле "Вокзал 1853" пройдёт командная интеллектуальная игра о фольклорном наследии России. Участвовать могут как дети, так и взрослые.

Полная программа мероприятий представлена на портале "Культура Петербурга". Организаторы акции — Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека и портал "Культура.РФ".

