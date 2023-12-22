"Библионочь" в 2024 году пройдет в Мариинском дворце

Всероссийская акция пройдет 20 апреля.

В Петербурге Мариинский дворец в 2024 году впервые присоединится к "Библионочи". Об этом сообщил спикер городского Законодательного Собрания (ЗакСа) Александр Бельский в своем tg-канале 9 апреля.

Всероссийская акция пройдет 20 апреля. Встречи планируются на 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00.

Организаторы подготовили серию творческих встреч: экскурсии по парадным залам, лекции по истории книжных собраний, которые в разные эпохи располагали в Мариинском дворце. Помимо этого, посетители увидят подлинные издания из библиотеки княгини Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Эта возможность является уникальной.

Отмечается, что все лекции бесплатные, однако попасть на них получится только по предварительной записи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в конце апреля пройдет Набоковский фестиваль.

Фото: Telegram / Спикер Бельский