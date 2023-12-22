В Петербурге в конце апреля пройдет Набоковский фестиваль

Программа фестиваля включает выставки, лекции и семинары.

В Петербурге с 21 по 23 апреля пройдет "Набоковский фестиваль", приуроченный к 125-летию писателя Владимира Набокова и организованный Музейным агентством Ленинградской области. Мероприятие проведут и в Рождествено, где находится музей-усадьба писателя. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Масштабный проект продлится три дня. Программа фестиваля включает выставки, лекции и семинары. Участниками литературного праздника станут музейное агентство, музей-усадьба "Рождествено", Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Зоологический музей ЗИН РАН, Педагогический университет им. А.И. Герцена, Европейский университет и Высшая школа экономики.

В фокусе фестивальных программ – создание нового музея Набокова в Рождествено, проведение выставок и реализация просветительских проектов.

Открытие фестиваля пройдет 21 апреля в Рождествено. В Петербурге литературные мероприятия проведут 22 и 23 апреля.

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Фото: Википедия