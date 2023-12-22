Фестиваль тюльпанов пройдет в Петербурге 18 и 19 мая

Перед посетителями ЦПКиО им. Кирова выступят творческие коллективы.

Фестиваль тюльпанов порадует петербуржцев весенним настроением и яркими красками. Праздник цветов пройдет 18 и 19 мая в ЦПКиО им. Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

В Северной столице пройдет фестиваль цветов и музыки. Перед посетителями парка выступят творческие коллективы. Они исполнят классические и современные композиции на ступенях Елагиноостровского дворца-музея.

В парке откроется флорариум с выставкой-продажей растений. На аллеях парка появится ярмарка авторских изделий.

Ранее мы писали, что крепость "Орешек" откроется для посетителей 28 апреля.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга