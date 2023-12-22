Крепость "Орешек" откроется для посетителей 28 апреля

Теплоходы будут перевозить пассажиров ежедневно с 10:00 до 18:00 в будни и с 10:00 до 19:00 по выходным.

Крепость "Орешек" откроется для посетителей с 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.

Музей находится в Ладожском озере в Кировском районе. Переправа в Шлиссельбурге и поселке имени Морозова начнет работу 28 апреля.

Теплоходы будут перевозить пассажиров ежедневно с 10:00 до 18:00 в будни и с 10:00 до 19:00 по выходным. Причал на Ореховом острове был открыт в октябре 2018 года. Он позволяет швартоваться теплоходам вместимостью до 300 человек. Благодаря этому транспортному объекту историческая крепость может принимать около 50 тысяч туристов каждый год.

Ранее мы писали, что в Историческом парке "Россия — Моя история" вновь открылась выставка "Романовы".

Фото: ВКонтакте / Крепость Орешек. Официальная переправа в музей