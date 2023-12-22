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В Историческом парке "Россия — Моя история" вновь открылась выставка "Романовы"
Сегодня, 11:26
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В Историческом парке "Россия — Моя история" вновь открылась выставка "Романовы"

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Петербуржцам расскажут много интересных фактов об освоении Сибири и Дальнего Востока, воссоединении Руси и Украины, основании новой столицы – Петербурга и многое другое.

С 3 апреля экспозиция "Романовы" возобновляет свою работу в Историческом парке "Россия — Моя история". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставку можно посетить самостоятельно или в составе экскурсионной группы. Экспозиция посвящена правлению династии Романовых. Посетители узнают о трех столетиях истории России. Петербуржцам расскажут много интересных фактов об освоении Сибири и Дальнего Востока, воссоединении Руси и Украины, основании новой столицы – Петербурга и многое другое.

Выставка "Романовы" —  новый взгляд на привычные факты, гигабайты истории одним касанием, наследие династии Романовых в понятном изложении, редкие изображения из частных коллекций и закрытых хранений, 3D и дополненная реальность против мифов и стереотипов.

Пресс-служба музея "Россия — Моя история"

Ранее мы писали, что РОСФОТО увеличивает часы работы.

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург

 

Теги: выставка, исторический парк россия моя история, романовы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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