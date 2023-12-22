РОСФОТО увеличивает часы работы. С 1 апреля посетители смогут посещать выставки ежедневно с 11:00 до 21:00. еперь выставки музея можно посетить как утром, так и вечером, независимо от дня недели. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Петербуржцам предлагают посетить три увлекательные экспозиции: "Рядом с Параджановым", "Путешествие на Восток" и "Петербургский Политех — 125 лет". Напомним, что в музее можно заказать экскурсию, послушать лекции и попасть на мастер-классы.
Ранее мы писали, что туристы России любят конфеты кондитерских фабрик Петербурга.
Фото: РОСФОТО (сайт)
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