Петербуржцам предлагают посетить три увлекательные экспозиции: "Рядом с Параджановым", "Путешествие на Восток" и "Петербургский Политех — 125 лет".

РОСФОТО увеличивает часы работы. С 1 апреля посетители смогут посещать выставки ежедневно с 11:00 до 21:00. еперь выставки музея можно посетить как утром, так и вечером, независимо от дня недели. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Петербуржцам предлагают посетить три увлекательные экспозиции: "Рядом с Параджановым", "Путешествие на Восток" и "Петербургский Политех — 125 лет". Напомним, что в музее можно заказать экскурсию, послушать лекции и попасть на мастер-классы.

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Фото: РОСФОТО (сайт)