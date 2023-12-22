Туристы России любят конфеты кондитерских фабрик Петербурга

Кроме того, в число любимых сладостей путешественников попали калининградский марципан, казанский чак-чак, тульские пряники, сибирское варенье из шишек.

Конфеты кондитерских фабрик Петербурга вошли в топ любимых сладостей туристов России. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию туризма 2 апреля.

Помимо петербургских конфет, в число любимых сладостей путешественников попали калининградский марципан, казанский чак-чак, тульские пряники, сибирское варенье из шишек.

Гастрономические пространства становятся полноправными объектами на туристской карте города на Неве и помогают еще глубже погрузиться в атмосферу нашего города. Хороший вариант – начать день с "Петербургского завтрака", во время прогулки по историческому центру отдохнуть в одном из уютных кафе, а вечер провести в современном ресторане авторской кухни. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что контакт-центр для туристов заработал в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга