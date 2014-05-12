Использование ИИ в развитии туризма обсудят в Петербурге

Участниками обсуждения станут около 70 экспертов из туристических, креативных и технологических отраслей.

В субботу, 13 декабря, на панельной сессии в рамках Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Приезжай. Зима" состоится обсуждение роли цифровых технологий в продвижении туриндустрии. Информацию об этом распространила пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Центральной темой мероприятия станет панельная дискуссия под названием "Цифровые технологии для продвижения российского культурного кода и увеличения притока туристов в страну". Участниками обсуждения станут около 70 экспертов из туристических, креативных и технологических отраслей.

Главными направлениями дискуссии станут вопросы формирования позитивного образа России, популяризация отечественной культуры, внедрение интерактивных экскурсионных маршрутов и организация виртуальных путешествий по достопримечательностям России.

