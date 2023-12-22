Контакт-центр для туристов заработал в Петербурге

Туристический информационный центр Петербурга возобновил свою работу и готов отвечать на вопросы туристов на русском и английском языках. Об этом пишет "Петербургский дневник" с ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

Операторы центра могут предоставить информацию о туристической инфраструктуре, городских событиях, экскурсиях, работе транспорта, музеев и других учреждений города. Обратиться в центр можно по телефонам 8-800-222-88-12 и 8-812-324-03-03. Звонки бесплатны, центр работает с 8:00 до 22:00 ежедневно. В нерабочее время можно оставить голосовое сообщение, и операторы перезвонят утром.

Также доступна возможность задать вопрос на русском или английском языке в мессенджере Telegram, где специалист окажет оперативную поддержку онлайн.