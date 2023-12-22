Петербург принял первый рейс из Шанхая

Всего Петербург и Китай связывают 16 рейсов в неделю.

Китайская авиакомпания выполнила первый в 2024 году рейс из шанхайского аэропорта Пудун в Пулково. Полеты из Китайской Народной Республики (КНР) в Петербург и обратно станут ежедневными и будут выполняться круглый год, рассказали в пресс-службе Смольного 1 апреля.

По словам председателя комитета по развитию туризма в Петербурге Сергея Корнеева, в 2023 году город принял более 53 тыс. путешественников из КНР. Кроме того, отмечается, что во Всемирный день туризма в Петербург по безвизовому режим прибыла первая группа туроператоров из страны в составе 20 человек.

Спрос на поездки в Россию из Китая растет. Этому способствует в том числе запуск электронной визы. В год мы можем обслуживать до 2,3 млн пассажиров на рейсах между китайскими городами и Петербургом. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции "Воздушных Ворот Северной Столицы"

Всего Петербург и Китай связывают 16 рейсов в неделю. В Пулково выполняются также перелеты из Пекина и Чэнду. Рейсы из столицы Китая рамках весенне-летнего расписания осуществляются два раза в неделю, а из Чэнду – семь раз.

Ранее на Piter.TV: Петербург впервые участвует в туристской выставке в Шанхае.

Фото: Piter.TV