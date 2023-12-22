Петербург впервые участвует в туристской выставке в Шанхае

Кроме того, в администрации Петербурга отметили, что до пандемии коронавируса доля туристов из Китая среди всех зарубежных гостей города составляла 20%.

Петербург впервые представил свой туристский потенциал в международной выставке в Шанхае Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT&CM China). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 марта.

В ходе выставки, которая продлится до 28 марта, эксперты Конгрессно-выставочного бюро городского комитета по развитию туризма и представители крупнейших отелей, туроператоров, судоходных компаний расскажут об актуальных всесезонных предложениях для путешествий в Петербурге. Посетители познакомятся с классическими туристскими маршрутами, новыми точками притяжения города и узнают о предложениях, подготовленных специально для китайских туристов. Делегация Петербурга представит широкий спектр путешествий по "Серебряному ожерелью России" и маршруты с посещением города на Неве и Москвы в проекте "Два города – миллион впечатлений".

Кроме того, в администрации Петербурга отметили, что до пандемии коронавируса доля туристов из Китая среди всех зарубежных гостей города составляла 20%. По итогам 2023 года КНР сохраняет за собой первенство среди приезжих. При этом структура туристического потока из Китая изменилась: выросло количество деловых туристов, стало больше молодежи.

Ранее мы рассказывали о том, что китайский бренд детской одежды откроет первый магазин в Петербурге.

Фото: Piter.TV