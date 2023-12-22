Китайский бренд детской одежды откроет первый магазин в Петербурге

Первая точка продаж начнёт свою работу 28 апреля в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте.

В Петербурге скоро откроется первый магазин бренда детской одежды Balabala. Об этом пишет газета "Ведомости".

Старший директор компании CORE.XP Марина Малахатько поделилась информацией о том, что первая точка продаж начнёт свою работу 28 апреля в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте. В летнем и осеннем сезонах магазины Balabala появятся и в Москве.

Развитием сети в РФ займётся компания-партнёр, которая представляет такие известные бренды, как Samsonite, Guess и Boggi. Представитель компании Вячеслав Шикулов объяснил выбор тем, что Balabala является крупнейшим брендом одежды во всей Азиии. Кроме того, он добавил, что рынок детской одежды сейчас перспективен.

Шикулов также упомянул скорый выход на российский рынок молодёжного китайского Semir. Он, как и Balabala, принадлежат компании Zhejiang Semir Garment Company Limited, которая является одним из крупнейших производителей одежды в Китае.

Ранее мы сообщили о том, что АФК "Система" открыла свой первый бутик-отель в петербургском особняке.

Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)