АФК "Система" открыла свой первый бутик-отель в петербургском особняке

В создание проекта было вложено более 1 млрд рублей.

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group открыл свой новый отель в историческом особняке XIX века на Итальянской улице. Об этом сообщает ТАСС.

Фасад здания украшен колоннами, капителями и лепниной, создавая впечатляющую архитектурную атмосферу. Отель на пяти этажах предлагает 23 номера общей площадью 2,7 тыс. кв. м. Президент Космос компании Александр Биба отметил, что в создание проекта было вложено более 1 млрд рублей. Изначально здание принадлежало обществу взаимного кредита уездного земства и было перестроено в 1893 году по проекту знаменитого архитектора Александра Хренова. После использования в 2000-х годах как офис МТС, особняк был передан на реконструкцию в 2021 году для создания уютного отеля. Здание также внесено в список объектов исторического, научного, художественного или культурного значения.

Cosmos Hotel Group – российский гостиничный оператор, включающий около 40 премиум-классовых отелей и курортных комплексов в 20 городах России. В марте 2023 года компания приобрела 10 отелей у Wenaas Hotel Russia, что позволило ей расширить свой портфель объектов в городах Екатеринбург, Москва, Мурманск и Санкт-Петербург. Все эти объекты успешно работают под общим брендом Космос.

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Фото: Citywalls.ru