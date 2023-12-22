Место Dior и Rolex на Невском проспекте займут российские бутики

Московский ритейлер "Дом Фарфора" займет бывшее помещение Dior, а сеть женского белья "Le Journal Intime" откроет магазин на месте часового салона Rolex.

Вместо закрытых магазинов премиум-класса на Невском проспекте в Петербурге будут открыты торговые точки российских брендов. Московский ритейлер "Дом Фарфора" займет бывшее помещение Dior, а сеть женского белья "Le Journal Intime" откроет магазин на месте часового салона Rolex. Об этом сообщает "Коммерсант".

Сеть "Дом Фарфора" ранее не имела представительства в Северной столице. Их первый магазин будет расположен на Невском проспекте, 113, в помещении общей площадью 410 кв.м. У "Le Journal Intime" уже есть магазин в Петербурге на Лиговском проспекте, 50. Их новая точка на Невском проспекте, 150 займет площадь 50 кв.м.

Несмотря на то, что люксовые иностранные бренды покинули рынок, в этом сегменте на Невском проспекте сохранилось 70% посещаемости. Сдавать в аренду помещения стало более выгодно, однако эксперты сомневаются в окупаемости аренды из-за сокращения количества иностранных туристов и роста интернет-торговли.

Ранее мы сообщили о том, что рекордное за пять лет число магазинов локальных брендов открылось в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Дом Фарфора