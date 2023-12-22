Рекордное за пять лет число магазинов локальных брендов открылось в Петербурге

Освободившиеся после ухода зарубежных компаний площади по большей части были заняты российскими ретейлерами, такими как Melon Fashion Group, Lime, "Стокманн", "Снежная Королева" и Gloria Jeans.

За последние пять лет в центре Петербурга было открыто 87 магазинов стрит-ретейла, что является абсолютным рекордом. Об этом информировала руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Северной столице Анна Лапченко в интервью ТАСС. Она отметила, что 90% торговых точек заняли российские бренды.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева также подтвердила, что основной оборот арендаторов завершился в 2023 году из-за ухода международных брендов и передачи бизнеса новым партнёрам. Освободившиеся площади по большей части были заняты российскими ретейлерами, такими как Melon Fashion Group, Lime, "Стокманн", "Снежная Королева" и Gloria Jeans.

За последние два года доля отечественных брендов среди арендаторов торговых центров Петербурга возросла с 70% до 81%. При этом локальные бренды не только активно расширяли своё присутствие в торговых центрах, но и обновляли концепции своих магазинов. Например, Zarina запустила мужскую линейку одежды, "Снежная Королева" представила бренд под названием Neohit, а Melon Fashion Group запустила бренд Idol.

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Фото: Piter.TV