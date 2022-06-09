Жители Петербурга стали чаще приобретать готовый бизнес

Самыми популярными остаются предприятия общественного питания, пункты выдачи заказов и интернет-магазины.

В Петербурге с начала года вырос спрос на покупку готовых компаний и франшиз на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Авито" 19 октября.

Эксперты площадки отмечают, что самыми популярными остаются предприятия общественного питания, пункты выдачи заказов и интернет-магазины.

Так, на общепит в Северной столице приходится 20% от всего спроса, на пункты выдачи заказов – 15% и интернет-магазины – 11%. Растет интерес и к сфере развлечений, строительству и медицине.

По словам руководителя компании Topfranchise.ru Василя Газизулина, увеличивается и количество случаев закрытия готового бизнеса, пишет РБК.

Закрываются, в том числе, франшизы иностранных компаний – крупные fashion-бренды. В целом в ретейле цикл работы предприятия составляет около пяти лет. Потом происходит ротация – либо ребрендинг, либо уход из бизнеса. Все, что было открыто пять лет назад, постепенно уходит с рынка, отдавая место новым форматам. Василь Газизулин, руководитель компании Topfranchise.ru

Ранее мы рассказывали о том, что БЦ Петербурга смогли найти замену ушедшим иностранным компаниям.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)