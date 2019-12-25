Петербуржцы стали чаще приобретать готовый бизнес в сфере общепита

Средняя стоимость общепита составила 1,6 млн рублей.

В III квартале 2024 года жители Петербурга чаще стали искать готовый бизнес в сфере общепита. Об этом сообщили 6 ноября в пресс-службе "Авито".

Так, общепит, красота и торговля оказались самыми востребованными для покупки – 17%, 11% и 10% соответственно. Вся доля в структуре спроса составила 86%. На втором месте – желание взять бизнес в аренду (5%).

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса, и это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами. Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования, что приводит к активному поиску инвестиций или кредитов. В этой связи онлайн-платформы становятся все более популярными: например, на "Авито" сейчас более 80 тыс. пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров. Это свидетельствует о растущем интересе и доступности возможностей для бизнеса в цифровом пространстве. Илья Дудковский, директор платформы "Авито Бизнес 360"

Средняя стоимость общепита составила 1,6 млн рублей, предприятия в сфере красоты и здоровья – 1,7 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что объем нового предложения жилья бизнес-класса стал рекордно низким за 13 лет в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)