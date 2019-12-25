Объем нового предложения жилья бизнес-класса стал рекордно низким за 13 лет в Петербурге

При этом средняя цена предложения продолжила рост.

По итогам III квартала текущего года объем предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Петербурге составил 2,4 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 165,3 тыс. "квадратов". Со II квартала показатель снизился на 16%, рассказали Piter.TV в пресс-службе компании NF Group.

При этом средняя цена предложения продолжила рост, к концу сентября достигнув отметки в 417 тыс. рублей за "квадрат". Это на 2% больше, чем в предыдущем квартале.

За девять месяцев 2024 года реализовали 1,9 тыс. лотов общей площадью 128,9 тыс. "квадратов". Количество заключенных сделок превысило результат аналогичного периода прошлого года на 8%.

Так, с начала года рынок жилой недвижимости бизнес-класса пополнился одним новым объектом – ЖК Monodom ART. По словам экспертов, на снижение девелоперской активности повлиял рост ключевой ставки. А покупатели стали реже приобретать такое жилье из-за завершения программы льготного ипотечного кредитования.

В центральных и полупериферийных локациях города практически отсутствуют свободные участки, пригодные под строительство жилой недвижимости. Этим, в первую очередь, и обусловлен интерес девелоперов к уже застроенным, но ныне не используемым по первоначальному назначению территориям, преимущественно промышленным, в частности, землям "серого пояса". Среди самых динамично развивающихся за счет редевелопмента территорий мы отмечаем Петровский остров, Черную речку, Малую Охту. Ввиду близости к центру города, хорошей транспортной доступности, а также развитой окружающей инфраструктуры в большинстве из них, новостройки в подобных локациях традиционно востребованны у покупателя. Преимуществом зачастую выступают и видовые характеристики, обусловленные тяготением промышленных объектов к воде. Ксения Федорова, аналитик-консультант NF Group

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга стали чаще покупать квартиры с видом на закат.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Инфографика: NF Group Research