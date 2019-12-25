Жители Петербурга стали чаще покупать квартиры с видом на закат

Обычно в набор объективных критериев при покупке недвижимости входили локация, стоимость жилья, отсутствие рядом промышленной зоны.

Опрос петербуржцев, проведенный девелоперской компанией "ССК", показал рост эмоциональных покупок и желание потребителя жить в эстетически красивом месте. Более 74% респондентов хотят наблюдать закаты из окна каждый день, сообщили Piter.TV в пресс-службе застройщика 17 октября.

Обычно в набор объективных критериев при покупке недвижимости входили локация, стоимость жилья, отсутствие рядом промышленной зоны, грамотная планировка и другие.

Сейчас мы все чаще фиксируем рост именно эмоциональной покупки, и это подтверждают результаты опроса. Пресс-служба компании "ССК"

Кроме того, выбирая между наличием фитнес-клуба внутри жилого комплекса и необычным архитектурным обликом дома, покупателей больше подкупает второе. Так, в пользу спортивного объекта на территории проголосовали чуть более 20% опрошенных, а за внешний облик дома – свыше 35%.

Этому отчасти поспособствовала напряженная обстановка вокруг ставок по ипотекам. Люди устали ждать, когда ставка опустится: жить в новой собственной квартире хочется уже сейчас, причем жить с удовольствием. Пресс-служба компании "ССК"

Еще стало известно, что за наличие точек общепита проголосовали почти 69,3% респондентов, за парки – около 60%, а за детские сады и школы только 39%.

В регионы же уже сейчас приходит тренд на правильную посадку здания, которая в дальнейшей может повысить ценность приобретенного жилья. При проектировании новых проектов все чаще ведется работа над грамотным расположением будущих домов, над тем, какие виды будут открываться из окон, насколько хорошо дом спрятан от вида на неэстетичные постройки. Пресс-служба компании "ССК"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге жилье у метро дороже на 53%.

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