В Петербурге жилье у метро дороже на 53%

Самые дорогие квартиры находятся возле станций "Петроградская", "Чкаловская", "Достоевская", "Маяковская".

Аналитики 2ГИС рассчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от станций метро в российских городах. В ходе исследования стало известно, что самая значительная разница – в Петербурге.

Так, квадратный метр в пешей доступности от станций стоит на 53% дороже – 352 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве показатель выше на 45% (509 тыс. рублей), в Новосибирске – на 42% (226 тыс. рублей). А дешевле всего приобрести жилплощадь у метро получится в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В Северной столице самые дорогие квартиры находятся возле станций "Петроградская", "Чкаловская", "Достоевская", "Маяковская". Самый дешевый "квадрат" обычно в районах отдаленных станций, таких, как "Парнас", "Проспект Просвещения", "Озерки", "Пролетарская", "Гражданский проспект", "Академическая".

Ранее на Piter.TV: спрос на элитную загородную недвижимость под Петербургом упал в III квартале.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)