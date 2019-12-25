Спрос на элитную загородную недвижимость под Петербургом упал в III квартале

В структуре спроса наблюдается паритет по количеству обращений на земельные участки и готовые дома.

По данным агентства Valley Estate, спрос на элитную загородную недвижимость под Санкт-Петербургом в III квартале 2024 года сократился на 15% по сравнению со II кварталом.

Valley Estate выделяет несколько причин снижения спроса:

Отсутствие желания у потенциальных покупателей вкладываться в активы или непонимание, какие объекты выбрать для инвестиций. Повышенные ставки по ипотечным кредитам на жилье (в основном городское) снижают денежные потоки в другие сегменты экономики, что приводит к уменьшению платежеспособного спроса в сегменте элитной недвижимости. Привлекательные условия по банковским депозитам создают отложенный спрос в загородном сегменте – потенциальные покупатели элитной недвижимости предпочитают зарабатывать на вкладах. Отсутствие новых крупных проектов коттеджных поселков – текущее предложение формируется проектами, вышедшими на рынок до начала 2024 года. В течение года растет срок принятия решений о сделках в элитном сегменте загородной недвижимости – сейчас он составляет около 3 месяцев, тогда как в прошлом году редко превышал 1,5 месяца.

В структуре спроса наблюдается паритет по количеству обращений на земельные участки и готовые дома. Основное внимание сосредоточено на участках размером 12-15 соток и домах площадью 180-220 кв.м.

На начало октября в 25 поселках классов Бизнес и Премиум под Санкт-Петербургом девелоперы предлагают около 400 земельных участков стоимостью от 8 млн рублей. Поселки расположены в Выборгском, Приозерском, Всеволожском районах Ленинградской области, а также рядом с Пушкинским районом Санкт-Петербурга.

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