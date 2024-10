Появился трейлер нового фильма франшизы "Парни из Трейлерпарка"

Премьера фильма намечена на 18 ноября.

Комедийная франшиза "Парни из Трейлерпарка" (Trailer Park Boys) продолжается с выходом в свет новой части под названием Standing on the Shoulders of Kitties ("Стоя на плечах котят"). Главным героем ленты снова станет персонаж по имени Баблз, которого сыграет актер Майк Смит. Фильм обещает камео знаменитостей. Сюжет истории будет вертеться вокруг музыкальной группы Баблза — "The Shitrockers", которая неожиданно получает возможность отправиться в европейское турне после того, как одно из их выступлений становится вирусным в социальных сетях. Во время гастролей исполнители будут выступать на разогреве у известной звезды Билли Боба Торнтона и его группы The Boxmasters.

К актерскому составу помимо Робба Уэллса (Рикки) и Джона Пола Тремблэ (Джулиан), присоединились музыканты Ронни Вуд и Дафф Маккаган, а также Билли Боб Торнтон. Официальная премьера картины запланирована на 6 декабря 2024 года для Северной Америки, а широкая мировая премьера состоится 18 ноября.

Фото и видео: YouTube / JoBlo Upcoming Movies