Премьера первой части состоится 6 августа, остальные эпизоды выйдут 3 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй". Шоураннером проекта выступил Тим Бертон.

Сюжет продолжит историю Уэнсдей Аддамс, которая учится в академии Невермор и расследует скрытые ужасы. В центре второго сезона будут отношения героини и ее матери Мортиши. Ей также предстоит спасти свою подругу от вероятной гибели.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега, Эмма Майерс, Кэтрин-Зета Джонс, Стив Бушеми и другие. Второй сезон выйдет в двух частях. Премьера первой части состоится 6 августа, остальные эпизоды выйдут 3 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Диспетчер".

Видео: YouTube / Netflix