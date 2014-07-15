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Вышел трейлер комедии "Ритмы мечты"

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Премьера в России состоится 21 августа.

Кинокомпания "Каро Премьер" представила трейлер комедии "Ритмы мечты". Режиссером фильма выступила Ирина Боровская.

Сюжет фильма расскажет историю девочки ВАри, которая с детства мечтает о большом танцевальном конкурсе. Ее партнером становится талантливый танцор и блогер Ник. Однако накануне финала раскрывается тайна Вари, которая ставит под удар мечту героини.

В главных ролях сыграли Алиса Меняйкина, Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Игорь Верник, Станислав Ярушин и другие. Премьера в России состоится 21 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Диспетчер".

Видео: ВКонтакте / Кинокомпания "Каро Премьер"

Теги: каро премьер, ритмы мечты, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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