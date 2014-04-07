Сериал "Дюна: Пророчество" получил дату выхода и новый трейлер

Трансляция проекта стартует на стриминге 17 ноября 2024 года.

Выпустив в социальных сетях ранее два тизера, американский стриминговый сервис от HBO Max представил зрителям официальный трейлер предстоящего приквела сериала "Дюна: Пророчество". В ролике авторы указали на официальную дату премьеры. Проект станет доступен к просмотру с 17 ноября. Такими сведениями создатели шоу поделились с участниками панельной сессии сериала на Нью-Йоркском Комик-Коне.

Напомним, что история по сюжету разворачивается за 10 000 лет до восхождения Пола Атрейдеса в оригинальном фильме от режиссера Дени Вильнёва. Сериал рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему всего человечества. Эти героини основывают легендарную секту, ставшую известной как Бене Гессерит. Телевизионное шоу "Дюна: Пророчество" будет состоять из шести эпизодов. Работа над ними велась с первых дней существования HBO Max. В актерском составе задействованы Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Камилла Бипут, Сара Лам, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Стронг, Джейд Аноука, Сара-Софи Бусснина и Крис Мейсон.

Вышли первые кадры фильма "Электрический штат" с Крисом Праттом.

Фото и видео: YouTube / Max