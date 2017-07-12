Вышли первые кадры фильма "Электрический штат" с Крисом Праттом

Релиз картины запланирован на 14 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил в социальных сетях официальный трейлер фильма от режиссеров-братьев "Электрический штат" с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом в главных ролях. Энтони и Джо Руссо сняли картину по сценарию Кристофера Маркуса и Стивена МакФили. Известно, что проект основан на одноимённом иллюстрированном романе шведского художника Симона Столенхага.

Действие по сюжету разворачивается после восстания роботов в альтернативной версии 90-х годов XX. Ключевым персонажем станет подросток-сирота, которая отправляется на поиски своего младшего брата через Запад США вместе с роботом из мультфильма, контрабандистом и его приятелем. Дополнительно в актерском составе ленты указаны Ке Хюи Куан, Джейсон Александр, Вуди Норман, Джанкарло Эспозито, Стэнли Туччи. Вуди Харрельсон, Энтони Маки, Брайан Кокс, Дженни Слейт, Хэнк Азария, Колман Доминго и Алан Тьюдик. Официальная премьера фильма намечена 14 марта 2025 года.

Вышел трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина".

Фото и видео: YouTube / Netflix