Вышел трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина"

Премьера в России состоится 14 февраля 2025 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Пророк. История Александра Пушкина". Режиссером картины выступил Феликс Умаров.

Сюжет расскажет историю жизни великого русского поэта. В фильме покажут хронологию событий с лицейских лет до момента роковой дуэли. Фильм стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.

В главных ролях сыграли Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Илья Любимов, Флориан Десбьендра и другие. Премьера в России состоится 14 февраля 2025 года.

Ранее A24 представила трейлер фэнтези "Очи".

Видео: YouTube / Central Partnership