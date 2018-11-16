A24 представила трейлер фэнтези "Очи"

Премьера в России состоится 27 марта 2025 года.

Кинокомпания A24 представила первый трейлер фэнтезийного приключения "Очи". Режиссером картины выступил Исайя Сэксон.

Сюжет фильма расскажет историю девочки Юрайи, которая родилась на гористом острове посреди океана. В дремучих лесах обитают загадочные существа очи. Одного из них героиня находит в лесу и решает вернуть его родителям. Ей предстоит найти общий язык с этим необычным обитателем леса.

В главных ролях сыграли Хелена Ценгель. Финн Вулфхард, Уиллем Дефо и Эмили Уотсон. Премьера в России состоится 27 марта 2025 года.

Ранее Netflix представил тизер мультфильма "Уоллес и Громит: Птичья месть".

Видео: YouTube / A24