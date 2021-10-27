Мировая премьера состоится 3 января 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультфильма "Уоллес и Громит: Птичья месть". Проект является частью популярной серии мультфильмов про изобретателя Уоллеса и его пса Громита, созданной сценаристом Ником Парком.

По сюжету мультфильма Уоллес становится слишком зависимым от своих многочисленных изобретений. Одно из последних творений, "умный" садовый гном, обретает собственный разум. Вскоре выясняется, что за этим стоит пингвин-преступник.

Роли озвучили Бен Уайтхед, Питер Кей, Лорен Пател, Рис Шерсмит и другие. Мировая премьера состоится 3 января 2025 года.

Ранее Disney представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история".

Видео: YouTube / Netflix