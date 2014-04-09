Disney представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история"

Мировая премьера состоится 16 сентября.

Стриминговый сервис Disney Plus представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история" . Режиссером проекта выступил Дэвид Лоури.

Сюжет посвящен совенку по имени Мун, который случайно застревает в рождественской елке на Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке. Он пытается выбраться из шумного города, где знакомится с потерянной девочкой Луной.

Роли озвучили Кэри Кристофер, Эстелла Мадригал, Наташа Лионн, Джон С. Райлли и другие. Мировая премьера состоится 16 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мини-сериала "Локерби: Поиск правды" с Колином Фертом.

Видео: YouTube / Disney Plus