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Disney представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история"

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Мировая премьера состоится 16 сентября.

Стриминговый сервис Disney Plus представил трейлер мультфильма "Почти рождественская история" . Режиссером проекта выступил Дэвид Лоури.

Сюжет посвящен совенку по имени Мун, который случайно застревает в рождественской елке на Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке. Он пытается выбраться из шумного города, где знакомится с потерянной девочкой Луной.

Роли озвучили Кэри Кристофер, Эстелла Мадригал, Наташа Лионн, Джон С. Райлли и другие. Мировая премьера состоится 16 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мини-сериала "Локерби: Поиск правды" с Колином Фертом.

Видео:  YouTube / Disney Plus

Теги: disney plus, мультфильм, почти рождественская история, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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