Вышел трейлер мини-сериала "Локерби: Поиск правды" с Колином Фертом

Мировая премьера состоится 2 января 2025 года.

Телесеть Sky представила трейлер мини-сериала "Локерби: Поиск правды". Режиссером проекта выступил Отто Батхерст.

Сюжет основан на авиакатастрофе, которая произошла над английским городом Локбери в 1988 году. В результате крушения борта погибли 270 человек. Отец одной из погибших пытается сам провести расследование и выявить причину взрыва.

В главной роли сыграл Колин Ферт. Мировая премьера состоится 2 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Все, что нам кажется светом".

Видео: YouTube / Sky TV