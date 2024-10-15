Вышел трейлер мини-сериала "Локерби: Поиск правды" с Колином Фертом

Телесеть Sky представила трейлер мини-сериала "Локерби: Поиск правды". Режиссером проекта выступил Отто Батхерст.
Сюжет основан на авиакатастрофе, которая произошла над английским городом Локбери в 1988 году. В результате крушения борта погибли 270 человек. Отец одной из погибших пытается сам провести расследование и выявить причину взрыва.
В главной роли сыграл Колин Ферт. Мировая премьера состоится 2 января 2025 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Все, что нам кажется светом".
Видео: YouTube / Sky TV
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