Вышел трейлер драмы "Все, что нам кажется светом"

Премьера в России состоится 30 января 2025 года.

Кинокомпания Janus Films представила трейлер драмы "Все, что нам кажется светом". Режиссером картины выступила Паял Кападиа.

Сюжет фильма рассказывает о трех подругах, которые работают медсестрами в Мумбаи. Раздираемые жизненными противоречиями и уставшие от суеты большого города, они отправляются к морю.

Картина получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Премьера в России состоится 30 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Постучись в мою Тверь".

Видео: YouTube / Janus Films