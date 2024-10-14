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Вышел трейлер драмы "Все, что нам кажется светом"

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Премьера в России состоится 30 января 2025 года.

Кинокомпания Janus Films представила трейлер драмы "Все, что нам кажется светом". Режиссером картины выступила Паял Кападиа.

Сюжет фильма рассказывает о трех подругах, которые работают медсестрами в Мумбаи. Раздираемые жизненными противоречиями и уставшие от суеты большого города, они отправляются к морю.

Картина получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Премьера в России состоится 30 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Постучись в мою Тверь".

Видео: YouTube / Janus Films

Теги: janus films, все что нам кажется светом, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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