Вышел трейлер драмы "Все, что нам кажется светом"

Кинокомпания Janus Films представила трейлер драмы "Все, что нам кажется светом". Режиссером картины выступила Паял Кападиа.
Сюжет фильма рассказывает о трех подругах, которые работают медсестрами в Мумбаи. Раздираемые жизненными противоречиями и уставшие от суеты большого города, они отправляются к морю.
Картина получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Премьера в России состоится 30 января 2025 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Постучись в мою Тверь".
Видео: YouTube / Janus Films
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