  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:41
164
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер комедии "Постучись в мою Тверь"

0 0

Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер комедии "Постучись в мою Тверь". Режиссером картины выступил Симон Багдасарян.

Сюжет расскажет историю девушки Алисы, которой поручают в кратчайшие сроки завершить сделку по покупке земли в Тверской области. Однако фермер Сергей не намерен так сразу продавать свою территорию.

В главных ролях сыграли Павел Прилучный, Мария Горбань, Павел Комаров, Наталья Бочкарева, Дмитрий Власкин и другие. Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Конклав".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, комедия, постучись в мою тверь, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии