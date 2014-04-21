Вышел трейлер комедии "Постучись в мою Тверь"

Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила трейлер комедии "Постучись в мою Тверь". Режиссером картины выступил Симон Багдасарян.

Сюжет расскажет историю девушки Алисы, которой поручают в кратчайшие сроки завершить сделку по покупке земли в Тверской области. Однако фермер Сергей не намерен так сразу продавать свою территорию.

В главных ролях сыграли Павел Прилучный, Мария Горбань, Павел Комаров, Наталья Бочкарева, Дмитрий Власкин и другие. Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Конклав".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино