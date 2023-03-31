Вышел новый трейлер фильма "Конклав"

Мировая премьера состоится 25 октября.

Кинокомпания FilmNation Entertainment представила новый трейлер фильма "Конклав". Режиссером проекта выступил Эдвард Бергер.

Сюжет триллера сосредоточится на политических интригах в Ватикане. Кардиналу Ломели поручено найти преемника умершего папы римского. В результате он обнаруживает, что у бывшего папы был секрет, который необходимо раскрыть.

В главных ролях сыграли Рейф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини и другие. Мировая премьера состоится 25 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Хищные земли".

Видео: YouTube / Focus Features