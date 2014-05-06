Вышел новый трейлер фильма "Хищные земли"

Премьера в России состоится 7 ноября.

Компания Global Film представила новый трейлер триллера "Хищные земли". Режиссером картины выступил Джордж Нолфи.

Сюжет разворачивается в недалеком будущем, в котором человечество вынуждено обитать высоко в горах, в то время как все стальное пространство захвачено загадочными смертоносными существами. Небольшая группа людей решает спуститься вниз, чтобы столкнуться с монстрами.

В главных ролях сыграли Энтони Маки, Морена Баккарин. Мэдди Хассон и другие. Премьера в России состоится 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Северный полюс".

Видео: YouTube / Global Film