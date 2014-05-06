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Вышел трейлер фильма "Северный полюс"

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Премьера в России состоится 27 февраля 2025 года.

Киностудия "Централ Партнершип" представила трейлер фильма "Северный полюс". Режиссером картины выступил Александр Котт.

В основу сюжета положена история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году, в период обострения противостояния СССР и США.

В главных ролях сыграли Андрей Мерзликин, Евгений Миронов и Елена Север. Премьера в России состоится 27 февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Манюня: Приключения в деревне".

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: северный полюс, трейлер, фильм, централ партнершип
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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