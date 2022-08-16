Вышел трейлер комедии "Манюня: Приключения в деревне"

Премьера в России состоится 14 ноября.

Стулия Yellow, Black and White представила трейлер комедийного фильма "Манюня: Приключения в деревне". Режиссером картины выступил Денис Гуляр.

Сюжет продолжит историю приключений героини романа писательницы Наринэ Абгарян. Манюня с двумя подругами и бабушкой отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню. Скучая на новом месте, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия.

В главных ролях сыграли Екатерина Темнова, Джульетта Степанян, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и другие. Премьера в России состоится 14 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Ждун".

Видео: YouTube / Yellow, Black and White